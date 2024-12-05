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محافظ سوهاج يعلن ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة على أحد المستثمرين

سوق أولاد سلامة الحضري
سوق أولاد سلامة الحضري

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بمركز المنشاة على أحد المستثمرين خلال مزايدة علنية أجريت بمجلس مدينة المنشاة، وذلك لمدة 3 سنوات بقيمة 78 ألف جنيه سنويًا، مع زيادة سنوية بنسبة 7%، في إطار خطة المحافظة لتشجيع الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يساهم في تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

محافظ سوهاج يعلن ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة

 

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء أسواق حضرية تستوعب الباعة في المناطق المتفرقة بالمحافظة، مع تحسين مستوى البيئة والنظافة العامة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وبهدف تطوير البنية التحتية الاقتصادية، ودعم الأنشطة التجارية، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مشددًا على أهمية استغلال السوق بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

سوق أولاد سلامة يمتد على مساحة 29,400 متر مربع، ومقسم من الداخل بنظام البائكات

من جانبه، أوضح أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة المنشاة، أن سوق أولاد سلامة يمتد على مساحة 29,400 متر مربع، ومقسم من الداخل بنظام البائكات، مما يتيح تنظيم الأنشطة التجارية المختلفة، وأشار إلى أن السوق مجهز بغرفة أمن، وبوابتين رئيسيتين، ومحاط بسور خارجي، ما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للمتعاملين، مشيرا إلى أن السوق يصلح لمجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، أبرزها بيع الخضراوات والفاكهة، وتجارة الماشية.

يُذكر أن محافظة سوهاج تسعى حاليًا إلى طرح المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، ضمن خطة التنمية المستدامة للمحافظة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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