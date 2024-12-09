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وكيل تعليم قنا يتابع سير العمل بمدارس إدارة الوقف

هاني عنتر وكيل وزارة
هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا،مدرسة عزبة علام الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الوقف التعليمية في حضور ربيع دنقل مدير عام الإدارة.

جاء المرور المفاجئ في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتطبيق الحازم للقرارات الوزارية التي من شأنها أن تزيد من فعالية التعليم بالمدارس والتزام الطلاب بالحضور وإجراء التقييمات الأسبوعية.

 

ضعاف القراءة والكتابة بقنا

حيث تفقد مدير تعليم قنا فصول المدرسة، وشدد على إعداد سجل (٢٦) قرائية لحصر ضعاف القراءة والكتابة من التلاميذ وإعداد برنامج علاجي مكثف تحت إشراف التوجيه المعني، ولفت إلى تعليق قوائم الفصول والجداول في مقدمة الفصول والالتزام بكثافة الطلاب المحددة واستغلال الفراغات.

موقف تسجيل أسماء التلاميذ

واستكمل الصابر جولته بالمرور على مدرستي عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة والشعلة الابتدائية بالمراشدة وراجع موقف تسجيل أسماء التلاميذ بالمدرسة وتسكين أسماء المعلمين بكل فصل دراسي على موقع المدرسة المخصص من قبل الوزارة  ، وأكد على تحديث القوائم وإجراء اي تعديل عليها بما يتفق والجدول المدرسي، كما حذر من منح درجات  للمتغيبين واختلاف درجات التقييم عما تم رصدها بالدفاتر.

اختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة الشهيد علي عبد الله الإعدادية بالمراشدة وأجرى سلسة من الحوارات  والاسئلة المتتالية مع طلاب المدرسة لقياس المستوى العلمي والثقافي للطلاب.

وأشاد بمستوى النظافة والانضباط  وكذلك أعمال التشجير والتهذيب التي يجريها الطلاب بحديقة المدرسة ضمن أنشطة التربية الزراعية تحت إشراف سليمان محمود مدير المدرسة ومعلم المادة.

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