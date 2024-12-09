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محافظات

محافظ قنا ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية يناقشان مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

قنا،فيتو
قنا،فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع اللواء خالد النحراوي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمقدم أحمد عمارة بالهيئة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

تناول الاجتماع استعراض تقارير الإنجاز ونسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وفقًا للمعايير والجودة المطلوبة، مشددًا على ضرورة عمل حصر شامل للمشروعات القائمة، وتحديد التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، ووضع حلول عاجلة للتغلب عليها.

وأضاف عبد الحليم، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تطوير القرى والمناطق الريفية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل طاقتها وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة وفقًا لأعلى معايير الجودة وفي التوقيتات الزمنية المحددة.

وأكد سعي المحافظة لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة، وهو تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية التي تليق بهم، من بنية تحتية متطورة، وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية تعزز من مستوى المعيشة في القرى المستهدفة.

يُذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت خلال المرحلة الأولى 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بمراكز فرشوط ودشنا وقوص والوقف وأبوتشت، بواقع  1683 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام، استفاد منها 1.5 مليون نسمة.

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