غلق مزلقان الشعانية لمدة 4 أيام في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، غلق مزلقان الشعانية لمدة سبعة أيام قادمة، وذلك لتنفيذ أعمال التجديدات الخاصة بالسكك الحديدية الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالى.

غلق مزلقان الشعانية بقنا

وسوف يتم غلق مزلقان الشعانية لمدة سبعة أيام قادمة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 10-12-2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 14-12-2024م،على أن يكون الطريق البديل مزلقان الطارف.

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