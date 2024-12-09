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محافظات

إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة 28 حالة إزالة
إزالة 28 حالة إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، التابعة لمحافظة قنا، برئاسة محمد عبد الحفيظ نائب المدينة، طلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ  ٢٨ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٣٦٠٠ متر عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت. 

حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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