إزالة تعد على الطريق العام بإنشاء مقابر وهمية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وبقروى هو وأثناء المرور والمتابعة من قبل محمد رضوان، رئيس مجلس قروى هو ، تم رصد حالة تعد على الطريق العام بطريق مقابر دفن الموتى بعمل مقابر وهمية على الطريق العام، والذى يعتبر تعديا بالبناء المخالف وتم على الفور تنفيذ الإزالة الفورية.

مقابر وهمية على الطريق العام بقنا

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن المخالفة عبارة عن هياكل فارغة لمقابر وهمية، وبعد الرجوع للمسئول عن المقابر أوضح أنه لا يوجد بها موتى، ويعتبر تعديا بالبناء المخالف للقانون، وتمت الإزالة وتسويته وتمهيد الطريق العام.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف بقنا

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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