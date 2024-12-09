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أخبار مصر

وزير الأوقاف يتفق مع نظيره الجيبوتي على تكثيف اللقاءات والزيارات

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل وزير الأوقاف الجيبوتي
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استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،  الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي، ضيف شرف المسابقة من خارج مصر، على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين بمسجد مصر الكبير.

وزير الأوقاف: نعتز بالأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في جيبوتي

ورحب الأزهري بأخيه وزير الأوقاف الجيبوتي، مؤكدًا دعمه لكل الأشقاء في جيبوتي، ما يعزز قيم التعاون والأخوة العربية، وتوثيق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا على الاعتزاز بالأخوة التي تجمع القيادتين: الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

وزير أوقاف جيبوتي يحضر  المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

من جانبه قدم الدكتور مؤمن حسن بري الشكر إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على دعوته الكريمة لحضور أعمال المسابقة العالمية،  وأعرب عن العرفان والامتنان على اختياره ضيف شرف للمسابقة، وعلى حسن الضيافة والحفاوة والاستقبال، وعلى التنظيم الرائع للمسابقة، مؤكدًا أن مسابقة مصر للقرآن الكريم من أرفع المسابقات وأنجحها عالميًا، راجيًا مواصلة المسيرة القرآنية؛ تكريمًا لحفظة القرآن الكريم.


كما اتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، وترتيب برامج عمل مشتركة، وتكثيف اللقاءات والزيارات في الفترة القادمة؛ سعيًا إلى البناء على المستوى الرفيع من العلاقات والتعاون الذي يجمع البلدين.

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