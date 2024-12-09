الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

 القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون، يستعرض موقع فيتو كيفية مشاهدة مباراة وست هام يونايتد مع نظيره ولفرهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

وتذاع مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي. 

مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

وتبث أحداث مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتسHD1  beIN Spor.

موعد مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

 وتقام مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم علي استاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون

ويسعى  فريق وست هام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتثبيت أقدامه في المنطقة الآمنة بعيدًا عن صراعات الهبوط.

 

مواجهات وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون

تقابل فريقا وست هام وولفرهامبتون في 18 مباراة سابقة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي. 

وتمكن وست هام من تحقيق الفوز في 9 مواجهات، بينما فاز ولفرهامبتون في 8 مباريات.

 وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل، وتعكس هذه الأرقام التقارب الكبير في المستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وست هام يونايتد بي ان سبورتس beIN SPORTS القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد و ولفرهامبتون مباراة وست هام يونايتد و ولفرهامبتون وست هام يونايتد و ولفرهامبتون وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون

مواد متعلقة

حادث سيارة يغيب نجم وست هام الإنجليزي عن الملاعب لمدة عام

تشيلسي يحول تأخره للفوز 3/4 على توتنهام في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم 1/2 على تشيلسي بالشوط الأول (صور)

بورنموث يحقق فوزا صعبا على إيبسوتش في الدوري الإنجليزي

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية