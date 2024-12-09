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خارج الحدود

الاحتلال يزعم سيطرته على منطقة جبل الشيخ السورية لضمان أمن سكان إسرائيل (صور)

الاحتلال بمنطقة جبل
الاحتلال بمنطقة جبل الشيج في سوريا، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن تل أبيب لا تتدخل في الأحداث بسوريا، مشيرًا إلى أن سيطرته على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري، ضرورية لضمان أمن سكان إسرائيل.

 اسباب السيطرة علي جبل الشيخ السورية

ونشرت إسرائيل أمس الاحد جنودا في منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة معارضة.

كما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي: إن القوات الإسرائيلية منخرطة الآن في 4 جبهات  نتيجة عمليات جديدة على الحدود مع سوريا ومرتفعات الجولان.

وأوضح هاليفي أن القوات البرية تخوض معارك على أربع جبهات: ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، وفي الليلة الماضية قمنا بنشر قوات داخل الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأوامر صدرت للقوات بالتمركز "في المنطقة العازلة وعدة أماكن أخرى ضرورية لمهام الدفاع".

 الاحتلال يدرس استمرار التوغل في سوريا لتوسيع المنطقة العازلة 

وأضاف نتنياهو: "لن نسمح لأي قوة معادية بأن تتمركز على حدودنا"، مشددًا على أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات حسن جوار مع سوريا.

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس استمرار التوغل في الأراضي السورية لتوسيع المنطقة العازلة في الجولان.

وكانت إسرائيل قد استولت على مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، إلا أنه لم يتم الاعتراف بهذا الاحتلال دوليًّا، باستثناء الولايات المتحدة.

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المنطقة العازلة في الجولان انسحاب الجيش السوري الجيش السوري رئيس أركان جيش الاحتلال

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