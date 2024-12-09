الإثنين 09 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي

وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف قنا

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد زكي يونس علي، مدير مديرية أوقاف قنا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة. 

قاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع مديري المديريات

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع مديري المديريات؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

ورحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

وزير الأوقاف يؤكد على ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري

وأشار  وزير الأوقاف إلى ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري، مؤكدًا ضرورة تحسين مظهرهم وسلوكهم، مع تعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، إضافةً إلى تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة التي يجب أن يتحلوا بها ويكونوا بها قدوة للآخرين.

وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لمساهمتها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان ويحقق الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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الازهر أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري مديرية أوقاف قنا وزير الأوقاف

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