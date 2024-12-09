السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية النرويجية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية زيارته الرسمية لدولة النرويج في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، مشيدًا بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

والتقى الرئيس السيسي بالملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب بالرئيس السيسي، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.