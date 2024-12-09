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محافظات

استمرار برنامج بناء قدرات منسوبي جامعة جنوب الوادي في المهارات الإدارية والمالية

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

 يواصل مركز التطوير الوظيفي، التابع لجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، للمرة الخامسة تنفيذ البرنامج التدريبي (المدير الإداري والمالي المحترف) للمجموعتين التاسعة والعاشرة والتى تضم 53 من منسوبي الجامعة، ويهدف البرنامج إلى بناء وتطوير قدرات منسوبي الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الإدارية والمالية.

تنفيذ البرنامج التدريبي المدير الإداري والمالي المحترف لجامعة جنوب الوادي

 وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي على رؤية الجامعة في تطوير المورد البشرى ليواكب رؤية الدولة فى التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤيتها 2030. 

ولفت إلى أن هذا البرنامج سوف يليه برامج تدريبية متنوعة. 

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمي مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة الفعالة وحل المشكلات والتوجيه والتحفيز والعرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية والمالية ومهارات إدارة التغيير.

كما أضاف الدكتور عمران أنه تم حتى الآن تدريب 238 مشاركًا وأن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومدربون معتمدون بالمركز وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتي والمؤسسي. 

للتسجيل في المجموعات القادمة: 
https://2u.pw/KfKqNhtP

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جامعة جنوب الوادي قنا محافظة قنا

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