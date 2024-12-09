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سياسة

إكليريكية المحرق تحتفل بالعيد الـ 51 لتأسيسها

اكليريكية المحرق
اكليريكية المحرق

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، لقاء لطلابها تحت شعار "خرائع"، الذي يعني الأغصان الناعمة حديثة النبت، وذلك بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي في منفلوط.

يأتي اللقاء ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الحادي والخمسين لتأسيس الكلية.

المشاركون في الحفل

شارك في اللقاء نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، ونيافة الأنبا ثاوفيلوس، أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي، ومدرس مادة علم الآباء بالكلية، بالإضافة إلى الراهب القس أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية.

بدأت فعاليات اليوم بصلاة القداس الإلهي، تلتها كلمة روحية ألقاها الأنبا ثاوفيلوس تناولت معنى شعار اليوم "خرائع". 

كما شهد اليوم عددًا من الفقرات وورش العمل التي ناقشت أساليب الرعاية الكنسية وأخذ الخبرة من سير الآباء.

يُذكر أن اللقاء من إعداد وتنظيم طلاب الفرقة الأولى بالكلية، الذين حرصوا على تقديم يوم متكامل يجمع بين الروحانية والتدريب العملي على خدمة الكنيسة.

 

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