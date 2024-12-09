لماذا تشارك الكنيسة الأرثوذكسية في اختيار بطريرك إريتريا الجديد؟

تشارك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في انتخاب بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية بناءً على بروتوكول تاريخي وكنسي موقّع بين الكنيستين.

يعود هذا البروتوكول إلى عام 1994، حينما حصلت الكنيسة الإريترية على استقلالها الإداري عن الكنيسة الإثيوبية بدعم الكنيسة القبطية، التي قامت بدور الوسيط في هذا الاستقلال.

بموجب هذا الاتفاق، تحتفظ الكنيستان بعلاقة روحية وتاريخية وثيقة، تقتضي مشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في انتخاب بطريرك جديد للكنيسة الإريترية، تأكيدًا على هذه العلاقة ودعمًا للوحدة الكنسية.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه المشاركة تأكيدًا على الدور الروحي والمحوري الذي تلعبه الكنيسة القبطية في رعاية كنائس المهجر ذات الجذور الأرثوذكسية وتعزيز التواصل والتعاون في القضايا الكنسية المشتركة.

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يشارك في انتخاب بطريرك إريتريا



وصل وفد من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، ممثلًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمشاركة في انتخاب البطريرك السادس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية. تأتي هذه المشاركة في إطار بروتوكول تاريخي موقّع بين الكنيستين، يقضي بضرورة مشاركة أي منهما في إجراءات انتخاب البطريرك الجديد.

ويتكون الوفد القبطي من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وقد استقبل الوفد في مطار أسمرة الدولي قائم مقام بطريرك المجمع المقدس صاحب النيافة أبونا بطرس، إلى جانب المطارنة والأساقفة، حيث تم تبادل كلمات الترحيب والمحبة في حفل الاستقبال الرسمي.

وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع محبة بين أعضاء المجمع المقدس الإريتري والوفد المصري، حيث ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك، العلاقات التاريخية التي تجمع الكنيستين، وترتيبات انتخاب البطريرك الجديد.

تؤكد هذه الزيارة أهمية العلاقات الروحية بين الكنيستين القبطية والإريترية، ودورهما في تعزيز التعاون في القضايا المشتركة على المستويين الكنسي والإقليمي.

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