فحص بلاغات التغيب بعد العثور على جثة فتاة مقتولة في أحد شوارع البساتين

تواصل نيابة البساتين تحقيقاتها الموسعة في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاه في الشارع في ظروف غامضة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك أمرت بفحص بلاغات التغيب للوصول إلى ذويها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أحد من جامعى القمامة عثر علي شوال أثناء عمله بالقرب من أحد المساجد، بمنطقة بئر ام سلطان، وعندما قام بفتحه واستكشافه، عثر داخله علي جثة فتاة ضئيلة الحجم مقتوله ومربوطة اليدين، فاخطر الأهالى، الذين قامو بإبلاغ رجال المباحث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وبدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة في الشارع، بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة ورجال البحث الجنائى، ثم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، إلى مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

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