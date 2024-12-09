جولة تفقدية لرئيس الوزراء في مدينة الجلود بالروبيكي.. انطلاق المرحلة الثالثة بطرح مصانع كاملة التجهيز.. وتوقيع بروتوكولات استثمارية جديدة

مدينة الجلود بالروبيكي، تأتي مدينة الجلود بالروبيكي كأحد أهم المشاريع القومية التنموية في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة صناعة الجلود على المستويين المحلي والدولي، مستندة إلى رؤية طموحة نحو تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الصناعي الحيوي.

ومنذ انطلاق المشروع، حظيت المدينة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، لتكون أول مدينة متكاملة ومتخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمدينة الجلود بالروبيكي، بمرافقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من المسؤولين والخبراء الصناعيين المحليين والدوليين، للاحتفال بالطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة. خلال الجولة، تم تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في المدينة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، تعزيز شبكة المواصلات، وتوفير بيئة صناعية متكاملة صديقة للبيئة.

ويستعرض هذا التقرير أبرز محاور الزيارة والفعاليات المصاحبة لها، بما في ذلك افتتاح المرحلة الثالثة، توقيع بروتوكولات التعاون لجذب الاستثمارات، وتسليم عقود المصانع للمستثمرين، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين التي تؤكد على أهمية المشروع كخطوة استراتيجية في دعم صناعة الجلود وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

رئيس الوزراء يفتتح مدينة الجلود بالروبيكي ويعلن بدء الطرح الأول للمصانع الجاهزة

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث افتتح فعاليات الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمستثمرين في المدينة.

رافقه في الزيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من المسؤولين، ممثلي الهيئات الصناعية، وخبراء صناعة الجلود من مصر والخارج.

مدينة الجلود بالروبيكي: قلعة صناعية متكاملة بتوجيه رئاسي

وأكد رئيس الوزراء في بداية الجولة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن مدينة الجلود بالروبيكي تُعد نموذجًا يحتذى به في تخطيط المدن الصناعية المتخصصة. وأضاف أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتطوير المدينة وتزويدها بأحدث المرافق والتقنيات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الفريق مهندس كامل الوزير أشار إلى الدعم الرئاسي غير المسبوق لإنشاء المدينة التي تُعد أول مدينة متخصصة من نوعها في المنطقة. وأكد أن المدينة مزودة بشبكة طرق ومرافق حديثة، بما في ذلك خط سكة حديد يربطها بالمناطق اللوجستية والموانئ.



الطرح الأول للمصانع الجاهزة: خطوة نحو تعزيز الاستثمارات

افتتح مدبولي مؤتمر الطرح الأول للمصانع الجاهزة ضمن المرحلة الثالثة من المدينة. تم الإعلان عن طرح 43 مصنعًا جاهزًا بتسهيلات متميزة تشمل مساحات متنوعة بين 121 م² و2000 م² لتلبية احتياجات المستثمرين. وتم تصميم المصانع خصيصًا للصناعات الجلدية والصناعات المكملة.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن التسهيلات تشمل إمكانية سداد 25% فقط مقدمًا، مع فترة سماح لمدة 12 شهرًا، وتقسيط الباقي على 5 سنوات بفائدة 10% سنويًّا.



بروتوكول تعاون للترويج الصناعي داخليًا وخارجيًا

شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في مدينة الجلود بالروبيكي داخليًا وخارجيًا، وتنظيم فعاليات دولية لدعم الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.



تفقد المرحلة الثالثة وتسليم عقود المرحلة الأولى

تضمنت الجولة تفقد المرحلة الثالثة من المدينة المقامة على مساحة 111 فدانًا، حيث أشاد مدبولي بجودة المرافق والخدمات التي تجعل المدينة مهيأة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية. كما تم تسليم عقود عدد من المصانع في المرحلة الأولى للمستثمرين، كجزء من جهود دعمهم ورفع قدراتهم الإنتاجية.



تصريحات ختامية: نقلة حضارية لصناعة الجلود

اختتم مدبولي تصريحاته بالإشادة بالمشروع، مؤكدًا أنه يمثل نقلة حضارية في صناعة الجلود، بفضل التوجيهات الرئاسية والدعم الحكومي.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع يسهم في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.



أهمية المشروع اقتصاديًا وصناعيًّا

أوضح المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، أن المدينة تمثل نموذجًا متكاملًا للصناعات الجلدية في مصر، مع تخطيط شامل لجميع المراحل التصنيعية.

وأكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن المشروع يستهدف مضاعفة الإنتاج والصادرات، مما يعزز مكانة مصر على الخريطة الصناعية العالمية.



مدينة الجلود بالروبيكي: رؤية مستقبلية

ويمثل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة لصناعة الجلود في مصر، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًّا. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الرامية إلى تحويل الحلم إلى واقع ملموس، بفضل التخطيط السليم والدعم الرئاسي المتواصل.

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