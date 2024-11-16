السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التصديري للغزل والمنسوجات: معرض Destination Africa 2024 فرصة لزيادة الصادرات

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن معرض Destination Africa 2024  الذى انطلقت فعالياته اليوم السبت شهد مشاركة 100 عارض منهم 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج هذا العام، مقارنة بـ20 شركة في العام الماضي. 

 

 وقال إن هذا يعكس نجاح المعرض في جذب مزيد من الشركات للاستفادة من الفرص التي يوفرها.

 

وأضاف رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن المجلس استقطب 75 مشتريًا دوليًا في قطاع الغزل والنسيج من أوروبا، والولايات المتحدة، والدول العربية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل غانا، وكينيا، والجزائر، والمغرب

 وقال إن هذا  يعزز التكامل الإقليمي والدولي في هذا القطاع، فيما تجاوز عدد المشترين نحو 250 مشتريا دوليا في الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات.

دستنيشن أفريكا: منصة للتكامل والتصدير

 وقال إن معرض دستنيشن أفريكا يعد  المنصة الوحيدة في مصر المتخصصة في تنظيم لقاءات العمل الثنائية (B2B)، مما يتيح للمصدرين المصريين فرصًا ذهبية للتواصل مع المشترين الدوليين.

لافتا الى ان معرض Destination Africa 2024  يعد فرصة كبيرة لزيادة صادرات

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

 

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري في القاهرة، وشارك في المعرض 100 عارض، إلى جانب 250 مشتريًا دوليًا يمثلون كبرى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للمعارض الدولية المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل التصديري للغزل والمنسوجات

مواد متعلقة

قطاع الغزل والمنسوجات يستهدف زيادة الصادرات لـ 1.4 مليار دولار في 2025

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

جمعية المصدرين: تلقينا العديد من الطلبات للاستثمار في مصر

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة

التصديري للملابس: نستهدف 2.9 مليار دولار صادرات بنهاية 2024

الاتحاد العربي للمعارض: نستهدف تحقيق التكامل في صناعة المعارض وإطلاق فعاليات خلال 2025

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads