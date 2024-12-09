انطلاق برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية" لأعضاء النيابة الإدارية بالتعاون مع الشئون المعنوية

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من برنامج " استراتيجية تنمية القيادة الوطنية " لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنادى مستشارى النيابة الإدارية.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى الوطنى بما يعمق قيم الولاء والانتماء من خلال التوعية بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى.

دعم برامج التوعية الوطنية

وبدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم برامج التوعية الوطنية، وأن البرنامج فى نسخته الثالثة يزخر بالعديد من الموضوعات التى تمس الأمن القومى المصرى لبلورة وتأصيل المفاهيم الصحيحة حول ما يدور فى منطقتنا من صراعات وتحديات تستوجب الإرتقاء بمستوى الوعى الوطنى لكافة فئات المجتمع المصرى والكوادر القيادية بالدولة.

تشكيل الوعى المجتمعى لدى أعضاء النيابة الإدارية

كما ألقى المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للمشاركة فى تشكيل الوعى المجتمعى لدى أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، مشيرًا إلى تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتعزيز قيم الشعور الوطنى مثمنًا التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة لخلق حالة من الوعي وتحقيق التحصين المعرفي المتكامل بكافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى.

ويتضمن البرنامج في هذه النسخة عدد من الموضوعات التى تم انتقائها بعناية وفقًا لرؤية علمية بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يسهم فى تحقيق الإثراء المعرفي وفق منظور وطني متكامل لكافة المشاركين بالبرنامج

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