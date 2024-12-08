القوات المسلحة تنظم مؤتمر جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي (صور)

نظمت القوات المسلحة المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال جراحة المخ والأعصاب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل الكوادر الطبية وتبادل الخبرات العلمية وفقًا لأحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية.

وخلال فعاليات المؤتمر ألقى اللواء طبيب ياسر عبد العزيز مدير المركز الطبى العالمى كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل المهارات التدريبية وتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء بما يساعد فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

أبحاث علمية في مختلف التخصصات الطبية

وألقى الدكتور إبراهيم عويس رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ماتبذله من جهود فى دعم المنظومة الطبية، مؤكدًا على أهمية تنظيم تلك المؤتمرات للمساهمة فى إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية فى مختلف التخصصات الطبية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية التي تناولت التدريب العملى على أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لأمراض المخ والأعصاب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة وإجراءات التدخل الجراحى باستخدام الأجهزة الطبية المتطورة.

وحضر فعاليات المؤتمر اللواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال لجراحة المخ والأعصاب.

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