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اقتصاد

ساويرس: مصر تعاني من تضخم صناعي، وهذا هو الحل

المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن مصر تعاني من تضخم صناعي، مؤكدًا أنه في حالة توفير الدولار للشركات ستنتهي الأزمة. 

مصر تعاني من تضخم صناعي

وقال ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”: إن أغلب الشركات بها مكونات استيراد وتتأثر بسعر الدولار.

وأشار إلى أن قطاع المدفوعات في مصر يواجه تحديات قانونية تعيق تطوره وتوسعه، موضحًا أن أحد المعوقات الرئيسية يتمثل في اشتراط أن يكون لدى الشركات العاملة في هذا القطاع شراكة مع بنك.

وتابع:" لو كان الهدف إنشاء بنك متخصص، فإن اشتراطات القانون الحالية لا تحقق هذا الهدف، حيث يصبح البنك شريكًا منافسًا للشركة، ويتسبب في عرقلة تقدمها".

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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