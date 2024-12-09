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ذكرى وفاة الشيخ عطية صقر.. «مفتي البسطاء» حفظ القرآن في سن التاسعة.. أشهر فتاواه الحكم بربوية الفوائد البنكية.. أثار الجدل برأيه عن ختان الإناث.. وهذه رحلته للعالمية بعد التقاعد

الشيخ عطية صقر، فيتو
الشيخ عطية صقر، فيتو

في مثل هذا اليوم من كل عام، نسترجع ذكرى رحيل عالم جليل وشخصية أزهرية بارزة، الشيخ عطية صقر رحمه الله، الذي ترك بصمة لا تُمحى في ميادين العلم والدعوة، حيث يعد أحد أبرز علماء الأزهر الشريف الذين حملوا لواء التفسير والفقه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث تميز بعلمه الغزير وأسلوبه البسيط في توصيل المفاهيم الشرعية، مما جعل علمه يصل إلى قلوب الناس على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم.

مولد ونشأة الشيخ عطية صقر

 وُلد الشيخ عطية صقر في قرية: «بهنا باي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في الرابع من محرم عام 1333هـ، الموافق 22 نوفمبر عام 1914م. حفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية وهو ابن تسع سنوات، ثم أتم تجويده وسنه عشرُ سنوات.

 التحق بمعهد الزقازيق الديني عام 1928م، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرّج فيها حاصلا على الشهادة العليا عام 1941م. اختار الشيخ تخصص الوعظ فأخذ فيه شهادة العالمية، وحصل على إجازة الدعوة والإرشاد عام 1943م.

 حياته العلمية والعملية 

عُيّن الشيخ فور تخرّجه إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، وعمل بها لمدة عامين تقريبًا. ثم انتقل للعمل بالوعظ في الأزهر الشريف عام 1945م، متنقِّلًا بين البلاد المصرية حتى رُقِّي إلى مفتش للوعظ عام 1955م، ثم إلى مراقبٍ. لم يكتف  بمهام عمله بالوعظ فحسب، بل كان متعدد المهارات والإسهامات؛ حيث اشتغل في أثناء عمله مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة عام 1955م. 

كما أصبح وكيلًا لإدارة البعوث عام 1969م. وعمل مدرسًا بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر. وأمينًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم مديرًا لمكتب شيخ الأزهر عام 1970م. 

زياراته الخارجية 

كان للشيخ زيارات دعوية وعلمية لبلدان كثيرة؛ ضمن جهوده الحثيثة في نشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير، قبل إحالته للتقاعد؛ حيث: تعاقد مع وزارة الأوقاف بالكويت عام 1972م، لمدة سبع سنوات، وزار أندونيسيا سنة 1971م، وليبيا سنة 1972م، والبحرين سنة 1976م، والجزائر سنة 1977م، وذلك بالإضافة إلى زياراته الخارجية بعد التقاعد. 

الدعوة والإرشاد في حياة الشيخ عطية صقر

اشتهر بالفتاوى ذات المصداقية الكبيرة، كما عُرِف عنه عدم النفاق وانحيازه إلى الحق فوصفوه بالتساهل أحيانًا، وبالرجعية أحيانًا أخرى، وهو لا يهتم.

عرف بالتواضع الشديد فكان يعيش فى شقة بالإيجار فى حى شبرا، ويتحرك فى تنقلاته بالوسائل العامة، وفرَّغ حياته للعلم، وخصَّص دخله للصدقات على طلاب العلم.
أشهر فتاواه كانت الحكم بربوية الفوائد البنكية، ودفاعه فى البداية عن ختان الإناث من باب الوجوب والاستحباب.. أيضا أحدثت فتاواه بتحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبى عنها أثناء برنامجه التليفزيوني الشهير "فتاوى وأحكام" الذى كان يناقش فيه أهم الفتاوى والأحكام التى تخص الأسرة، وانتهى خلافه بوقف البرنامج وخروجه من منصب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر؛ بحجة الوصول إلى سن التقاعد.
 

 

حياته بعد التقاعد 

وأحيل الشيخ إلى التقاعد في نوفمبر عام 1979م، ولم يتوقف عطاؤه العلمي؛ بل قام بخدمة العمل الدعويّ والفتوى في أماكن شتّى، فقد عمل: مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر، ثم ترأّسها بعد ذلك. 

كما ترأس المركز الدولي للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، مع رئاسته للجنة الموسوعة الفقهية بالمجلس. كذلك ساهم في الخدمة المجتمعية؛ حيث انتخب عضوًا بمجلس الشعب عام 1984م، ثم عُين بمجلس الشورى عام 1989م. سافر الشيخ في مهام رسمية بعد التقاعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وبنغلاديش، والعراق، والسنغال، ونيجيريا، وبنين، وفرنسا، وبريطانيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة. 

مشاركات الشيخ الإعلامية ومؤلفاته

 كان الشيخ رحمه الله واسع المشاركة في البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون، وكثيرا ما كانت تُنشر له مقالات وفتاوى في العديد من الصحف والمجلات، بالإضافة إلى خطابته ووعظه وإجاباته على فتاوى واستفسارات الجمهور تحريريًّا وشفويًّا. 

كما أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات التي قاربت الأربعين، أبرزها: موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام: وهي موسوعة ضمت فتاوى الشيخ -رحمه الله- في سبعة أجزاء. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. توجيهات دينية واجتماعية. الإسلام في مواجهة التحديات. مغزى العبادات في الإسلام. مختصر السيرة النبوية. فن إلقاء الموعظة. 

تكريمات وأوسمة

 بهذا الثراء المعرفي والثقافي والاجتماعي حظي الشيخ باحترام وحب وثقة الناس كافة، كما حظي بتقديرِ الدوائر الثقافية الرسمية؛ وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م، وعلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1989م. 

 

وفاته رحمه الله

 بعد حياة حافلة في خدمة الإسلام والدعوة إليه بمنهجٍ وسطيٍّ، وفكر مستنيرٍ، وأداءٍ صوتي مُتفرد له وقْعُه على آذان المسلمين في شتى بقاع الأرض؛ توفي الشيخ عطية صقر فجر يوم الثامن من ذي القعدة عام 1426هـ، الموافق 9 ديسمبر 2006م. 

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