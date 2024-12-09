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خارج الحدود

إيران: فتحنا قنوات اتصال مع حكام سوريا الجدد لاستقرار العلاقات وتجنب التوترات

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مسئول إيراني رفيع، أن إيران فتحت خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة منع أي مسار عدائي بين البلدين.

 

إيران تفتح خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا 

 وأشار إلى أن التعاون مع حكام سوريا الجدد مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية". 

 وبحسب الوكالة  نقلا عن ثلاثة مسئولين إيرانيين، الأمر لا يدعو للذعر وإن طهران ستتبع السبل الدبلوماسية للتواصل مع أشخاص وصفهم أحد المسؤولين بأنهم  داخل الجماعات الحاكمة الجديدة في سوريا الذين تقترب آراؤهم من  وجهات نظر  إيران.

 

وقال مسؤول إيراني ثان "القلق الرئيسي بالنسبة لإيران هو ما إذا كان خليفة الأسد سيدفع سوريا للدوران بعيدا عن فلك طهران، هذا السيناريو تحرص إيران على تجنبه".

وإذا أصبحت سوريا ما بعد الأسد دولة معادية فستحرم جماعة حزب الله اللبنانية من طريق الإمداد البري الوحيد لها وستمنع إيران من الوصول إلى البحر المتوسط ​​و"خط المواجهة" مع إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الكبار إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد.

 اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة

جدير بالذكر أنه سبق وأعلنت فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري أمس الأحد،  سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.

وفي 27 نوفمبر  الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

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إيران حكام سوريا سوريا حلب اسقاط نظام الأسد دمشق

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