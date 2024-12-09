في اليوم العالمي لمكافحته، أشهر 5 أفلام مصرية حاربت الفساد

كانت ولا تزال السينما المصرية مرآة للمجتمع منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، فهي تعكس المشاعر وتصور الواقع وتجسده قضاياه على الشاشة، وكان الفساد من بين القضايا التي شغلت صناع الأفلام في مصر وتم تناولها عبر العديد من الأعمال السينمائية. في أطر وأنماط متباينة.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم 9 ديسمبر، نستعرض أبرز 5 أفلام مصرية قدمت رسائل قوية تدعو لمحاربة الفساد ومكافحته وتقويض دعائمه وتجفيف منابعه.

فيلم الحقونا لنور الشريف وسرقة الأعضاء

وتدور أحداث فيلم الحقونا حول قضية سرقة الكلى من دون علم المريض، أي قضية تجارة الأعضاء التي تعتبر من أبرز قضايا الفساد في المجتمع، حيث يتبرع "قرشي" بدمه لرجل أعمال ثري يدعى رأفت والذي يعاني من فشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيين قرشي سائقا لسيارة رجل الأعمال، ويتعرض قرشي للاستغلال حيث تجرى له عملية جراحية يتم خلالها استئصال إحدى كليتيه بمستشفى استثماري كبير دون علمه مما يدفعه للبحث عن طريقة لاسترداد حقه.

وفيلم الحقونا إنتاج عام 1989، وهو من إخراج علي عبد الخالق وتأليف إبراهيم مسعود وبطولة نور الشريف وصلاح ذو الفقار وعادل أدهم وفادية عبد الغني.

فيلم هي فوضى؟

وتم إنتاج فيلم هي فوضى عام 2007. تناول هذا الفيلم الذي كان آخر أعمال الراحل يوسف شاهين أحد مظاهر الفساد في مصر في هذه الحقبة. لفيلم من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج يوسف شاهين وخالد يوسف، وبطولة خالد صالح، منة شلبي، هالة صدقي، يوسف الشريف، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل.

وفيلم "هي فوضى؟" يعرض جوانب من فساد المجتمع الذي تجسد في القمع، الرشوة، والمحسوبية، وتزوير الانتخابات، وسيطرة السلطة الغاشمة، وذلك من خلال شخصية حاتم، أمين الشرطة الذي جسد شخصيته خالد صالح الذي يستغل منصبه أسوأ استغلال لتحقيق مصالحه الشخصية، حيث يحصل على كل ما يرغب فيه باستخدام سلطته، ولكن يظل قلب جارته، المدرسة الشابة نور “منة شلبي"، بعيدًا عنه، إذ تفضل عليه شريف “يوسف الشريف”، وكيل النيابة الشاب الذي ينحدر من عائلة مرموقة، وهو ابن ناظرة المدرسة التي تعمل فيها نور، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار الصراع بين قمع السلطة الذي يمثله حاتم وضمير المجتمع الذي يجسده شريف، ومع توالي الأحداث، يتصاعد التوتر، ليؤدي في النهاية إلى غضب عارم ضد أمين الشرطة، حيث يمثل هذا الانتصار للعدالة والمقاومة ضد الفساد والاستبداد.

فيلم إحنا بتوع الأتوبيس

فيلم إحنا بتوع الأتوبيس من أبرز الأعمال السينمائية التي ناقشت قضايا الفساد في المجتمع، وتدور أحداثه حول التعذيب الذي كان يحدث في مصر خلال الحقبة الناصرية، والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية في كتاب حوار خلف الأسوار للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي وهو إنتاج عام 1979.

و أثار الفيلم جدلًا كبيرًا في وقت عرضه لأنه سلط الضوء على الممارسات القمعية التي كانت سائدة في فترة حكم جمال عبد الناصر.، الفيلم من بطولة عادل إمام، وعبد المنعم مدبولي، وسعيد عبد الغني، ويونس شلبي، وإسعاد يونس، ومشيرة إسماعيل.

فيلم القاهرة 30

وفيلم القاهرة 30 من إنتاج عام 1966 وتناول فترة الفساد التي أدت إلى ثورة 1952. رصد الفيلم عددًا من الأحداث التاريخية والأحوال التي كانت تعيشها مصر من صراعات حزبية وتملق وفساد بمواقع كثيرة. تدور أحداث الفيلم حول محجوب عبد الدايم وهو شاب فقير وافد من الصعيد ويعيش حياة مزرية في العاصمة، يتعرف على سالم اﻹخشيدي، الذي ينحدر من قريته، والذي يطلب منه مساعدته في الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة وكذلك الزواج من إحسان عشيقة قاسم بك الذي جسد شخصيته أحمد مظهر على أن يزورها قاسم بك مرة واحدة كل أسبوع.

والفيلم مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ وهو من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة حمدي أحمد وسعاد حسني وأحمد مظهر وعبد العزيز مكيوي.

فيلم ضد الحكومة

وفيلم ضد الحكومة عمل سينمائي ناقش قضايا الفساد والرشوة، حيث يقدم أحمد زكي من خلاله شخصية مصطفى خلف وهو محام قرر بيع مبادئه واستباح لنفسه كل شىء وأصبح يدافع عن تجار المخدرات والآداب، وانغمس فى قضايا التعويضات، مستغلًا براعته في الإلمام بثغرات القانون، ومستغلًا أوجاع البشر في الكسب المادي، إلى أن يجد ابنه الوحيد ضحية حادث سير، فيقرر رفع قضية ضد الحكومة وقضايا ضد جهات متفرقة فى الدولة، وهنا يجد مصطفى نفسه واقفًا فى مواجهة قوى تجتمع للقضاء عليه.

وفيلم ضد الحكومة قصة وجيه أبو ذكرى، وسيناريو وحوار بشير الديك، ومن إخراج عاطف الطيب، وتم إنتاجه عام 1992، وهو من بطولة بطولة أحمد زكي، لبلبة، عفاف شعيب، أبو بكر عزت، احمد خليل، المنتصر بالله، وفاء مكي، محمد نجاتي.

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