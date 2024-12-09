دوري أبطال أوروبا، ضربة اقتصادية لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعيش وضعًا صعبًا للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيخوض الريال، غدًا الثلاثاء، مباراة نهائية، ضد أتالانتا في بيرجامو للحفاظ على حظوظه في التأهل.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وستؤدي خسارته أمام أتالانتا إلى خروجه مؤقتًا من قائمة الفرق المؤهلة لخوض التصفيات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي (أول 24 فريقا).



وأشارت إلى أن مباراة أتالانتا حاسمة أيضًا لريال مدريد من الناحية الاقتصادية، حيث يعاني النادي من تراجع كبير في توقعاته للإيرادات.

وحصل نادي ريال مدريد حتى الآن على 4.2 مليون يورو فقط من أصل 10.5 مليون يورو كان يمكن أن يجمعها لو فاز بجميع الجولات الخمس السابقة (يحصل الفائز بكل مباراة على 2.1 مليون يورو، فيما يمنح التعادل 700 ألف يورو).

وإذا تأهل الفريق عبر مرحلة التصفيات إلى دور الـ16، فسيحصل فقط على مليون يورو، بينما التأهل مباشرة إلى دور الـ16 ضمن أول 8 فرق في الترتيب يضمن جائزة قدرها 11 مليون يورو، لكن شبه مستحيل أن يلحق الميرنجي بهذه الفئة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

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