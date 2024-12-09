محافظ المنوفية يفتتح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي ويتفقد وحدة الغسيل الكلوي

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بافتتاح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا المركزي، تبرع إحدى المؤسسات، بتكلفة إجمالية " مليون و600 ألف جنيه " لإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحى، وذلك في إطار المتابعة الدورية بانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق المحافظ كل من اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي.



الاحتياجات الطبية اللازمة

تفقد محافظ المنوفية حجم التجهيزات وعيادات تشخيص وجراحة الوجه والفكين وأسنان الأطفال والحشو وعلاج الجذور، حيث تم زيادة كراسي الأسنان بإجمالي 6 مقاعد، وأجري حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفى، كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي التي تم دعمها بـ3 ماكينات جديدة وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لدعم وتطوير المستشفيات.



انتظام سير العمل بعيادة التأمين الصحي الجديدة

كما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بعيادة التأمين الصحي الجديدة بمستشفى قويسنا بعدد 4 منافذ لصرف الأدوية،للوقوف على الحالة العامة ومدى انضباط منظومة العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية لمرضى التأمين تخفيفًا عليهم.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد استراحات لائقة لخدمة المرضى، كما وجه مدير المستشفى بإعداد مذكرة بحصر احتياجات كافة المستشفى لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها، مؤكدا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.

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