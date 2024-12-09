الإثنين 09 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: ندعم وحدة أراضي سوريا وعودة اللاجئين

سوريا
سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ستواصل دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها وأنهم في أنقرة ينتظرون من اللاعبين الدوليين والأمم المتحدة دعم الشعب السوري في تشكيل إدارة شاملة.

 

وزير الخارجية التركي يدعم سوريا

 

 وذكر وزير الخارجية التركي أن السلام الدائم في سوريا يتحقق عبر تسوية وطنية بين الأطراف السورية، مشيرًا إلى أنقرة تريد إدارة شاملة لكافة المكونات المجتمعين قائلا:"نأمل أن تكون سوريا بلدا تحكمه إدارة تشمل كل الأطراف والأعراق ولها علاقة جيدة مع جيرانها وسنعمل على توفير ظروف العودة الآمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلدهم".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى إنهم سيواصلون في أنقرة عملهم  المتعلق بإعادة إعمار سوريا من جديد بعد الدمار الهائل الذي تعرضت له طوال 14 سنة.

 

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وقال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إنه بينما تبحث سوريا عن حل سياسي، تأمل الصين أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمصالح طويلة المدى للشعب السوري.

وفي السياق ذاته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن تل أبيب لا تتدخل في الأحداث بسوريا، مشيرًا إلى أن سيطرته على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري، ضرورية لضمان أمن سكان إسرائيل.

 

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