إزالة تعديات على أرض زراعية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة بناء مخالف بزمام قروي أولاد نجم القبلية، وبحضور عماد الدين محمود رئيس مجلس قروى أولاد نجم القبلية، تم تنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن المخالفة عبارة عن حفر قواعد على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ متر تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بنجع فكار بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية وتمت الازالة وأخذ تعهد على المخالف بعودة الأرض إلى طبيعتها.

رؤوساء الوحدات القروية بقنا

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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