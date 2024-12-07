تحرير عدد 101 محضر تمويني في قنا

تفقد حسن القط، وكيل وزارة التموين، بمحافظة قنا،الحاله التموينيه لقرى ومراكز محافظة قنا حيث شملت الحملات المرور علي المنشآت التموينية كالمخابز البلدية والمطاحن والمخابز السياحية وأسواق الخضار والفاكهة والمحال التجارية والتأكد من انتظام العمل ومدى توافر السلع والإعلان عن الأسعار

مخالفات السلع المدعمة

حيث تمكنت المديرية من ضبط كمية من الدقيق قدرها ٢٦٥٠ كجم دقيق بلدي مستودعات بمركز قوص وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم ضبط ١٠ أجولة دقيق بلدي مدعم بمركز قوص

تحرير ٦ محاضر لتجار دقيق بلدي مدعم بمركز دشنا.



مخالفات قطاع المخابز

تم تحرير ٥ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير ٢ محضر نقص وزن الخبز، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل وتحرير ٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير محضر عدم إعطاء بون للمواطن، وتحرير ٢ محضر نقص وزن الخبز.

مخالفات قطاع الأسواق

تم تحرير ١٠١ محضر عدم الإعلان عن الأسعار،وتحرير محضر سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط ٥كجم كبدة مجمدة ٤ كجم لحوم مفرومة وتحرير محضر سلع مجهولة المصدر وتحرير ٢١ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير ضبط ( ٥ علب سجائر ١٠٠ علبة كبريت و١٢ قاروصة سجائر و٢٠ لفة عصير وعدد ١٥ كرتونة مسحوق غسيل و٢ شيكارة مكرونه و٥ شيكارة علف و١٠ شاشات تليفزيون و٥ بطاريات محمول، و١٠ سماعات هاند فري وعدد ٣٧ علبة سجائر ) بمركز نجع حمادي وتحرير٢ محضر السلع المنتهية الصلاحية ٩كجم و٩٠٠ جم دواجن مجمدة و٣٧ عبوة كاتشب طماطم وتحرير ٢ محضر سلع مجهولة المصدر وتحرير ١١ محضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن مستودع دقيق.

قطاع المواد البترولية

تم المرور علي محطات الوقود وقد تلاحظ إستقرار في حالة المواد البترولية وتوافر المحروقات بكميات مناسبة لمواجهة الطلب علي المواد البترولية كما تم المرور علي مستودعات البوتاجاز والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري وفي الأسبوع الماضي لا توجد أي اختنناقات او مخالفات في المواد البترولية وتم تحرير محضر لإستخدام اسطوانة بوتاجاز منزلي تستخدم في غير الغرض،تحت إشراف إدارة التجارة الداخلية بالمديرية.

منظومة الشكاوي الموحدة

تم الرد علي جميع الشكاوي الإلكترونية الواردة من وزارة التموين والواردة من ديوان عام محافظة قنا بنسبة إنجاز ١٠٠% تحت وفاء محمد محمد شعبان كما تم أيضًا الرد على شكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، مراكز خدمة المواطنين والخدمات التموينية.

نسب عالية من الجودة في الخدمات التموينية بمحافظة قنا من خلال التعامل مع المواطنين بأساليب راقية والعمل علي تلبية الخدمات المطلوبة يذكر أيضًا أن مراكز خدمة المواطنين المطوره بمحافظة قنا يبلغ ( ٢٤ مركز مطور) تخضع لإشراف ورقابة مديرية التموين وإدارة المراكز المتطورة منسوبة إلى عناصر متعاونة ذات كفاءه وفاعليه ومدربة والمراكز المطوره مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات طفرة حضارية شهدتها محافظة قنا خصيصًا في وجود المراكز المتطورة وفي ذات السياق فقد تم استخراج (٥٤٥) بطاقة ذكية ما بين فصل إجتماعي وبدل تالف وفاقد وغيرها تحت إشراف سمير سيد خليفة رئيس قسم المراجعة بشئون التموين بالمديرية.

الجهود الرقابية بقنا

وذلك في ظل الجهود الرقابية لمديرية التموين بقنا ومن خلال الحملات التي تقوم بها المديرية لضبط الأسواق والقضاء علي احتكار السلع الإستراتيجية الهامة وفي إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين ومديري الإدارات التموينية بشأن الرقابة وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار علي أرض الواقع فقد قامت مديرية التموين والأجهزة الرقابية التابعة علي مستوى المحافظة بشن حملات على مستوى دائرة مراكز وقرى محافظة قنا لمراقبة المنشىت التموينية.

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