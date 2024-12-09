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اقتصاد

المشاط: تفعيل برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد

المشاط
المشاط

الدكتورة رانيا المشاط، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التمويلات المختلفة من المؤسسات الدولية ليست للحكومة المصرية فقط وإنما للقطاع الخاص أيضا، مشيرة إلى وجود خطة للإصلاحات الهيكلة تستهدف مشاركة القطاعات المختلفة.

وأضافت المشاط  خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى “الإصلاح المرن -عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، أن الدول النامية عانت بشكل كبير من التطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس على تراجع معدلات النمو بشكل كبير.

وتابعت أن الحكومة شرعت في تفعيل برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد، لزيادة ودفع القطاع الخاص كعامل رئيسي للتنمية.

 

فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم 

 انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

 ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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الاقتصاد الإصلاح المرن الاستثمار البورصة المصرية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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