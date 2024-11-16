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ثقافة وفنون

تعرف على عدد حلقات مسلسل رقم سري

ياسمين رئيس، فيتو
ياسمين رئيس، فيتو

 يحظى مسلسل رقم سري باهتمام قطاع كبير من الجمهور العاشق للدراما، خاصة أنه جزء ثان من مسلسل صوت وصورة الذي سبق وحقق نجاحا كبيرا.

ويبحث الجمهور المتابع للمسلسل عن كل تفاصيله خاصة عدد حلقات مسلسل رقم سري.

 

عدد حلقات مسلسل رقم سري

ومسلسل رقم سري ينتمي للمسلسلات الطويلة، حيث أنه مكون من ٣٠ حلقة.

وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 

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صدقى صخر صوت وصورة قناة DMC محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة منصة واتش ات ياسمين رئيس عدد حلقات مسلسل رقم سري رقم سري

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