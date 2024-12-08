مدبولي: غياب حل الدولتين وازدواج المعايير الدولية وراء أزمات المنطقة

منتدى الدوحة 2024، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن غياب تحقيق حل الدولتين وازدواج المعايير الدولية هما السبب الرئيسي وراء الأزمات والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم"، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الدوليين.

مدبولي: استمرار غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ينعكس بظلاله السلبية على استقرار المنطقة والعالم

وأوضح مدبولي أن استمرار غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ينعكس بظلاله السلبية على استقرار المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤدي إلى تفاقم موجات الهجرة والنزوح العابرة للحدود، ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والإقليمي.

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل مسؤولية إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الحل يجب أن يقوم على تحقيق مبدأ الدولتين واحترام القرارات الدولية، معتبرًا أن غياب ذلك يرسخ الاضطرابات ويعوق فرص التنمية والسلام.

وأضاف مدبولي أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية لدعم استقرار المنطقة وحل النزاعات، داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول لضمان تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

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