قرعة متوازنة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 للمنتخبات

تصفيات كأس آسيا 2027، أسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027، التي أجريت اليوم الإثنين، عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة.

قرعة تصفيات كاس آسيا 2027



وجاءت نتيجة قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027، التي جرت وقائعها في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كالآتي:



المجموعة الأولى



طاجيكستان - الفلبين - المالديف - تيمور الشرقية

المجموعة الثانية

لبنان - اليمن - بوتان - بروناي

المجموعة الثالثة

الهند - هونغ كونج الصين - سنغافورة - بنجلاديش

المجموعة الرابعة

تايلاند - تركمانستان - الصين تايبيه - سريلانكا

المجموعة الخامسة

سوريا - أفغانستان -ميانمار - باكستان

المجموعة السادسة

فيتنام - ماليزيا - نيبال – لاوس

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