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أخبار مصر

الكهرباء تشارك بمؤتمر التجارة الإقليمي لتجمع الطاقة في شرق أفريقيا

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي عن مشاركتها في مؤتمر التجارة الإقليمي لتجمع الطاقة في شرق أفريقيا، والذي يعقد تحت عنوان «تطوير أسواق الطاقة الإقليمية: استعدادًا  لإطلاق السوق في عام 2025».

مؤتمر التجارة الإقليمي لتجمع الطاقة في شرق أفريقيا

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن مؤتمر التجارة الإقليمي لتجمع الطاقة في شرق أفريقيا، سيجمع صناع القرار والخبراء من 13 دولة عضوًا في التجمع لبحث تطوير سوق طاقة موحدة ومستدامة في جميع أنحاء شرق أفريقيا.

أهداف مؤتمر التجارة الإقليمي لتجمع الطاقة في شرق أفريقيا

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر التزامها باعتبارها حجر الزاوية في قطاع الطاقة في تعزيز تبادل الكهرباء عبر الحدود،  ‎وتعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة والتكامل الاقتصادي ومساهما حيويًا في البنية التحتية للطاقة الإقليمية، من خلال مشاريع النقل الرئيسية التي تربط مصر بجيرانها، مما يساهم في بناء شبكة طاقة مرنة ومترابطة، ودعم الطاقة المتجددة، وضمان آمن الطاقة للجميع.
 

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