رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة دعم جهود الدولة في الوقاية من الفساد

فى إطار متابعته لحسن سير العمل وضبط الأداء الوظيفي، عقد د.محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة اجتماعا مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعا مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في إطار متابعة أعمالها

وشدد رئيس جامعة القاهرة خلال الاجتماع على دور الإدارة في التثبت من احترام الإدارات الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات، مؤكدا على ضرورة دعم جهود الدولة فى الوقاية من الفساد.

محمد سامى عبد الصادق: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة دورها التبصير بأوجه الخلل الإداري وكيفية معالجته والتغلب عليه

وأوضح رئيس الجامعة ان الاجتماع استعرض خطة إدارة الحوكمة خلال الفترة المقبلة، كما تم التأكيد على اختصاصات إدارة الحوكمة وخاصة فى مجال المراجعة الدورية والفجائية على جميع أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها.

وأضاف محمدسامى عبد الصادق ان الاجتماع أكد وجوب التحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها، وتقديم المقترحات التصحيحية لتلافي وقوع أية أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء، فضلا عن مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.



واستمع رئيس الجامعة إلى مقترحات أعضاء الإدارة، مثمنا الافكار البناءة التي طرحوها، ومؤكدا على واجبهم مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال الجامعة وممتلكاتها.

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