الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

شروط فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر وفقا لقانون المركزي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 نصت المادة (٧١) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن لمحافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة، الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:


- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.

- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.

 

قانون البنك المركزي 

- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

 

ووفقًا للقانون لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.

 

شروط فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).

 

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.

 

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.

 

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.

 

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

 

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يومًا على الأقل.

 

يأتي ذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى إجراءات البنك المركزي قانون البنك المركزى شروط فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

منوعات

المزيد

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية