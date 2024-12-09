نائب رئيس الرقابة المالية لـ فيتو: 20 مليار جنيه حجم صناديق الاستثمار الخاصة خلال 9 أشهر

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قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم إن حجم صناديق الاستثمار الخاصة خلال التسعة أشهر من العام الجارى 2024 وصل إلى حوالى ٢٠ مليار جنيه، مشيرا إلى وجود مرحلتين للربط الكامل بين الرقابة المالية والشركات وذلك بهدف توفير آلية أكثر جودة وكفاءة.

وأضاف عزام أن الهيئة تعمل حاليا على ترسيخ مبادئ الحوكمة للشركات وتطبيق قواعد القيد والشطب على الشركات، مشيرا إلى أن هناك قواعد وآليات معينة للتعامل مع الشركات فى مجال التأمين من خلال تعديل بعض الإجراءات فى الملاءة المالية وكذلك سيتم إعادة جدولة للشركات.

فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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