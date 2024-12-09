وزير المالية: ندرس مبادرات جديدة لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”: إن هناك دراسة للعمل على مبادرات جديدة تختص بـ الانفاق الاستثمارى بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار لمساندة الأنشطة الواعدة، وذلك بهدف زيادة قدراتها الإنتاجية.

وأضاف كجوك قائلا: هناك تعاون مع وزارة البترول لتحقيق الكفاءة المطلوبة للمستثمر والدولة، مشيرا إلى أن المالية بصدد التعامل بمرونة كبيرة عن طريق تشكيل حزم متكاملة لتحقيق كافة السبل لدعم ومساندة قطاعى الصناعة والاستثمار.

فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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