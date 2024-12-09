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ثقافة وفنون

الحريفة 2 يواصل الصدارة ويحقق أكثر من 5 مليون جنيه

فيلم الحريفة، فيتو
فيلم الحريفة، فيتو

يواصل فيلم الحريفة 2، تصدره شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه من أيام قليلة، والذي يقوم ببطولته الفنان نور النبوي وكزبرة وغيرهم من النجوم الشباب.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وحقق فيلم الحريفة 2، إيرادات أكثر من  5 مليون و71  ألف جنيه بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الأحد.

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

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إيرادات فيلم الحريفة فيلم الحريفة 2 فيلم الحريفة فيلم نور النبوي

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