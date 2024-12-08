وزير بحكومة الأسد يكشف سبب انهيار الجيش السوري ورد فعلهم لما حدث (فيديو)

سوريا، قال المهندس إياد الخطيب، وزير الاتصالات السوري: إن الاتصالات الخلوية والأرضية تعمل بشكل طبيعي، والعاملون من الغد وبعد الغد يباشرون عملهم.

متطلبات الشعب السوري



وعن رأيه في سقوط نظام بشار الأسد، علق وزير الاتصالات السوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "بلا شك التغيير ضروري خاصة عندما يصبح هناك عدم استجابة لمتطلبات الشعب".

وأضاف: "التغيير حدث ونحن سنبدأ ببناء سوريا الحديثة التي تضم كل الطوائف يدًا بيد، وسنقوم بإعادة إعمار سوريا ولدينا العديد من الخطط في مجال الاتصالات لنبدأ عصرا جديدا في كافة الخدمات الكهرباء والنفط والاتصالات؛ ليشعر الشعب السوري بجودة ورفاهية الخدمة في الأشهر المقبلة".

السبب وراء انهيار الجيش السوري ونظام بشار الأسد

وعن رأيه في سبب انهيار الجيش السوري ونظام بشار الأسد، أوضح: "التفرد بالقرار والرأي ليس دائما هو الصح، الاعتماد على المشورة والفريق هو المسار الصحيح في التنفيذ، وجزء من المعاناة الفترة الماضية يتعلق بالتفرد بالقرار".

موقف هيئة تحرير الشام من الحكومة السورية الحالية



وأشار: "لم يتم التعرض لأي شخص في المنظومة الحالية بالحكومة من قبل هيئة تحرير الشام سواء في حلب أو حماة أو حمص أو دمشق وهذا ما يعطي الطمأنينة حتى نعمل بيد واحدة لإعادة إعمار سوريا ولم يتم استهدافنا من هيئة تحرير الشام، ونؤكد أننا لم نتعرض لعملية تهديد".

صدمة انهيار الجيش العربي السوري

وأكد: "تفاجأنا بهذا الانهيار السريع للنظام وللجيش العربي السوري، ولم نتوقع هذا الانهيار السريع خلال سويعات، شعرنا بتراجع وانسحاب الجيش العربي السوري وهذا الشيء أحدث صدمة في الساعات الأولى، وحاليا نقوم بإعادة ترتيب البيت من الداخل وترتيب المؤسسات والإدارات بما يمكنها من أداء عملها".



آخر مرة التقى ببشار الأسد

ولفت: "آخر مرة رأيت بشار الأسد منذ 3 أشهر تقريبا، خلال أداء القسم".

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