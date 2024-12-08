ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن كيفية استقباله سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الفصائل السورية المسلحة على سوريا.

سر خوف نجيب ساويرس على سوريا

وقال نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"فرحت للشعب السوري وخوفت عليه في نفس الوقت، لأنه للأسف إحنا في المنطقة ليس عندنا إلا خيارين إما الديكتاتورية أو سيطرة التيارات الدينية المتطرفة".



وتابع:"خايف على سوريا بعد سقوط بشار الأسد، لأن كل الشعوب بعد نجاح ثوراتها كانت بتبقى فرحانة أوي وبتحتفل وبعد فترة تنقلب البلد إلي قوى متحاربة، وتدخل في حالة من عدم الاستقرار وأرجو أن هذا السيناريو لا يكون مصير سوريا، وأتمنى لسوريا الخير".

تعرض ساويرس للسرقة على يد ابن خال بشار الأسد

وعن تجربة استثماراته في سوريا، أوضح ساويرس:"ذهبت إلي سوريا كمستثمر في قطاع الاتصالات واتفرض على إني أشارك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد لو عايز رخصة، وكانت غلطة إني قبلت من أجل الحصول على رخصة، ولكن لم يكن أمامي أي عرض اآخر لدخول البلد، وعندما بدأت شركتي تكسب وتجني الأرباح، ظهرت أطماع رامي مخلوف وحليت في دماغه الشركة، وطرد الموظفين واستولى على الشركة بطريقة غير قانونية، ودخلنا في قضايا، وربنا نصرني في القضية دي ولكن ماخدتش فلوسي اللي حطيتها، ولا اللي كسبتها، واستولى هو على الشركة، وطلعني بأقل من الاستثمار اللي دخلت به وطردني من البلد وطرد الموظفين بتوعي".



وأشار:"رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، كان يستولى على الأسواق الحرة والصادرات وأي مشروع يجب أن يكون عن طريقه، وكل الواردات الخاصة بالبترول والغاز كان داخل فيها".



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