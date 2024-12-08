الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: لدينا عدة مخاوف بشأن الأوضاع داخل سوريا

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن طهران لديها مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة، أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب، وفق تعبيره.

مخاوف إيرانية من الأوضاع في سوريا 

وقال عراقجي  أن الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد، قائلا إن "المقاومة أدت دورها هناك".

تراجع الجيش السوري 

وأضاف أن طهران تدعم إرادة الشعب السوري من خلال آليات ديمقراطية وشعبية، لكنها تعتقد أن الطريق صعب، بحسب وصفه.

وتابع أن المسار الإستراتيجي بين إيران وحزب الله قد يتأثر بما يجري في سوريا، لافتا إلى أن طهران تحدثت مع أطراف مختلفة، وحصلت على ضمانات لحفظ الأماكن الدينية والسفارة الإيرانية.

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سوريا الجيش السوري وزير الخارجية الإيراني طهران إيران

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