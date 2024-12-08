الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعلن مهاجمة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء  اليوم الأحد، أنه هاجم عناصر من حزب الله جنوبي لبنان.

 

حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

وسحب حزب الله عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة الصحافة الفرنسية.

 وفي وقت سابق أعلنت فصائل المعارضة سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سوريا، بعد يوم واحد فقط من القتال، الأمر الذي يشكل تهديدًا للرئيس بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ 24 عامًا، مع تقدم قوات المعارضة نحو العاصمة.

 

الحزب طالب عناصره بالانسحاب من سوريا

وقال المصدر المقرب من  حزب الله: إن الحزب أوعز لعناصره في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان، مشيرًا إلى أن  مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الجيش وقوات الأمن الحكومية السورية يخليان مطار دمشق الدولي.

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