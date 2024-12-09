الحرب على  الإلحاد.. تحركات جديدة من الأزهر والأوقاف والإفتاء للرد على الشبهات وتحصين الشباب

فى ظل التحديات الفكرية المتزايدة والتحولات الرقمية السريعة، ظهرت ظاهرة الإلحاد بين الشباب كأحد أبرز المخاطر التى تهدد استقرار المجتمع المصري.

ومع انفتاح وسائل التواصل الاجتماعى وقلة التواصل الفعّال بين الأجيال، أصبحت المؤسسات الدينية فى مصر مطالبة بالتدخل الفورى لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، خصوصًا بين فئات الشباب.

الأزهر الشريف كان من أولى المؤسسات التى تحركت بشكل منظم، حيث أطلق وحدة “بيان” التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، التى تهدف إلى التصدى للشبهات الفكرية والإلحادية.

هذه الوحدة تضم نخبة من الخبراء فى العقيدة، الفقه، الفلسفة، وعلم النفس، وتعمل على رصد الأفكار المغلوطة عبر الإنترنت والرد عليها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية فى الجامعات والمحافظات. كما يواصل الأزهر إتمام مهمته من خلال تخصيص أقسام متخصصة لتحليل الشبهات وتقديم المعالجات الفكرية عبر الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف.

من جهة أخرى، كثف مجمع البحوث الإسلامية من قوافل التوعية للمناطق النائية، حيث أطلق أكثر من 150 قافلة دعوية لمواجهة مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، ومنها الإلحاد. كذلك، تعمل وزارة الأوقاف على تعزيز الوعى الدينى بين الشباب عبر الخطب والندوات، كما نظمت أكثر من 100 ندوة علمية فى المساجد الكبرى لتوضيح آثار الإلحاد على المجتمع.

دار الإفتاء المصرية لم تكن بعيدة عن هذه الحرب الفكرية، حيث أطلقت وحدة “حوار” التى تستقبل الأسئلة الفكرية والشرعية حول قضايا الإلحاد والوجود، وتقدم استشارات شخصية للرد على الشبهات.

هذه الوحدة سجلت أكثر من 1200 حالة استشارة خلال عام 2024، حيث كان معظمها بسبب مشكلات اجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسئلة دينية وفلسفية. يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال حوارات مدروسة توفر الدعم النفسى والمعرفى للشباب.

بناءً على هذه الجهود المتكاملة من المؤسسات الدينية، يتضح أن مواجهة الإلحاد تتطلب التفاعل المستمر مع الشباب وتقديم حلول علمية وواقعية للتحديات التى تواجههم، مع تعزيز القيم الدينية والفكر الوسطي.

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