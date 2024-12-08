الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا، تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا في دولة موريتانيا، مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الأولى، بـ مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي

ويبدأ الهلال السوداني مباراته اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا- عثمان ضيوف- الطيب عبدالرازق- خادم دياو.

وسط الميدان: ايمي تندينج- جاساما فوفانا- الحجي كاني- عبدالرازق- عمر يعقوب.

خط الهجوم: أداما كوليبالي- محمد عبدالرحمن.

مازيمبي الكونغولي، فيتو
مازيمبي الكونغولي، فيتو

طموحات الهلال أمام مازيمبي الكونغولي

يخوض الهلال السوداني تحديًا جديدًا وصعبًا بملاقاة تي بي مازيمبي الكونغولي على ملعب شيخو بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024-25.

ويرغب بطل الدوري السوداني في تحقيق الفوز على مازيمبي، والاستفادة من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، بعد تأخره بسبب عطل تقني في طائرة الخطوط الملكية المغربية، ما أجبره على الوجود في مطار كنشاسا من دون فرصة لخوض تدريبات.

بداية مثالية لبطل السودان

يأمل الموج الأزرق في مواصلة انتصاراته والتمسك بصدارة المجموعة، بعد البداية المثالية التي شهدت فوزه الكبير خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى.

وفرة وجاهزية كبيرة في اختيارات أبيينغي

توسعت اختيارات مدرب الهلال السوداني، فلوران أبيينغي، بفضل جاهزية جميع عناصر الفريق، حيث لا يفقد الفريق أي لاعب مؤثر، وأسهم قرار أبيينغي بخوض مباريات الدوري الموريتاني بالصف الثاني في غياب اللاعبين الأساسيين مع المنتخب، في تجهيز عدد كبير من اللاعبين، ما منح المدرب أريحية كبيرة في اختيار التشكيلة المثالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا ملعب شيخا ولد بيديا الهلال السودانى مازيمبي الكونغولي تشكيل الهلال السوداني بطل الدوري السوداني أبيينغي

مواد متعلقة

دوري أبطال إفريقيا، شوط أول سلبي بين بيراميدز ودجوليبا المالي

دوري أبطال أفريقيا، قرار هام لبعثة بيراميدز في مالي بسبب الترجي

عرض مهاجم الهلال السوداني على الزمالك

الهلال السوداني يهزم يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية