الأحد 08 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين

احمد كجوك
احمد كجوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا يحب الحديث عن الإعفاءات الاستثنائية، مطالبًا بإزالة هذا المصطلح من قاموس المصريين وتبديله بالتحفيزات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن التحفيزات أكثر استدامة وأفضل من الإعفاءات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة تفيد الطرفين.

وأكد وزير المالية إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت 20 إصلاحا ضريبيا.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمـن كافة الأوعية الضريبية “ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة”.

وأوضح أن مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات تأتي من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل.

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أحمد كجوك وزير المالية الهيئة الوطنية للصحافة وزير المالية

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