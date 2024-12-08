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رياضة

الصفاقسي يخسر أمام برافوش في الكونفدرالية

الصفاقسي
الصفاقسي

 خسر نادي الصفاقسي التونسي أمام أونزي برافوش بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من الكونفدرالية الأفريقية في مباراة مثيرة .

بدأت المباراة بسرعة، حيث سجل  ابديتجو هدف أونزي برافوش الأول واستمر الضغط من أونزي برافوش، لينجح في إحراز هدف ثاني.

حاول الصفاقسي التونسي الانتفاض، حيث سجل هدفين، لكن الفريق لم يتمكن من تحقيق التعادل.

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وفي نفس الجولة تعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

وتعرض المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك للإصابة في كتفه في مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري بالدقيقة 10، واستطاع بنتايك أن يكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي للزمالك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك في شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 32 من صناعة رائعة لـ محمود بنتايك.

 فيما سجل هدف الزمالك الثاني اللاعب الفلسطيني عمر فرج بالدقيقة 39 بعد كرة عرضية من اللاعب الشاب أحمد محمود.

ويعد هذا الهدف الأول لـ عمر فرج في مشواره مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

وسجل إنيمبا الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة +48 بعد خطأ فادح من محمد عواد عن طريق اللاعب إيفيني.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى جوميز تبديلا بدخول البولندي كونراد ميشالاك وخروج محمود بنتايك.

وسجل إنيمبا النيجيري الهدف الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 57، لتصبح النتيجة 2-2.

وبعد استقبال الهدف الثاني، أجرى جوميز تبديلين بخروج سيف الجزيري ومصطفى الزناري ودخول مصطفى شلبي  ومحمود حمدي "الونش".

ونشط جوميز خط هجوم الزمالك بدخول حسام أشرف وخروج عمر فرج في الدقيقة 75 بحثا عن هدف التقدم.

تشكيل الزمالك أمام أنيمبا

وجاء تشكيل الزمالك أمام أنيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ZX (20) STARTING START I1 1 M.Awad 33 သ် 6 A.Mahmoud 5 H.Abdelmaguid M.EI Zenary 3 M.Bentayg 8 Dunga B3 A.Fatouh 19 A.EL Said 25 A.Zizo 11: O.Faraj 30 S.Jaziri Regina se Kっジ El I-Shenawy nawy- EWensh SUBS Gaber Shehata- Z. Kamal MOST TITLED IN THE 20TH CENTURY Shalaby Michalak Hamdy- I.Axhrar niLe ONIRO Repina seven Coca-Cola‎‏'‏‏

 

 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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