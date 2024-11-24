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اقتصاد

وزير الاتصالات يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

د. عمرو طلعت، فيتو
د. عمرو طلعت، فيتو

 غادر د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة صباح اليوم متوجهًا إلى العاصمة الصربية بلغراد فى زيارة تستغرق 3 أيام. 

بحث تعزيز التعاون المشترك 

يعقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، وعدد من مسؤولى جامعات ومراكز أبحاث وتطوير وشركات صربية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب استثمارات جديدة.

تأتى هذه الزيارة تلبية للدعوة الموجهة إلى د. عمرو طلعت من وزير الإعلام والاتصالات ووزير البحث العلمى الصربيين للتعرف عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصربى والجهود المبذولة فى مجال الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

تفعيل مذكرة التفاهم المشترك 

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كما تأتى هذه الزيارة لدفع جهود تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر فى يوليو الماضى والتى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة بمجالات التحول الرقمى والتعهيد وتبادل الخبرات فى مجال بناء المدن التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين من خلال جذب الشركات الصربية العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى مصر.

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