الأحد 08 ديسمبر 2024
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سياسة

حزب مصر أكتوبر: المنطقة تمر بتطورات خطيرة تستهدف نشر الفوضى

الوضع فى سوريا، فيتو
الوضع فى سوريا، فيتو

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الأوضاع المضطربة والخطيرة التي تشهدها المنطقة، تتطلب منا جميعا توحيد الجهود والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، والتي تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري.

تطورات الأوضاع في سوريا 

وأضاف رئيس حزب مصر أكتوبر: أن مؤسسات الدولة الوطنية هي السبيل الوحيد للمحافظة على أمن واستقرار البلاد من الانزلاق في براثن الفوضى والإرهاب، مشددة على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في الوقت الراهن، والعمل على تنمية وعي المواطنين بما يحاك ضد المنطقة ومصر.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، يجب أن تعي شعوب المنطقة حجم التحديات ومخططات نشر الفوضى، والنيل من مقدرات الدول ونهب ثرواتها، لافتة إلى أن العالم أجمع اصبح يشهد تطورات خطيرة ومتسارعة تتطلب اليقظة والوعي الدائمين.

وطالبت مديح المواطنبن بضرورة تحري الدقة حول كل ينشر في وسائل الإعلام الاجنبية وعلى مواقع التواصل من معلومات وأخبار مغلوطة تستهدف زعزعة استقرار المجتمع وإثارة البلبلة والفتن، مؤكدة أن شعب مصر ومؤسساتها الوطنية وقيادتها الحكيمة ستظل دائنا درع حمايتها وصمام أمانها.

رحيل بشار الأسد عن سوريا

وأكدت تأييدها الكامل تجاه الموقف في سوريا، فضلا عن دعوة مصر للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوري من أجل إعادة الإعمار لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

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