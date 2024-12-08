نتنياهو ينسف اتفاقية 1974 الخاصة بفض الاشتباك مع سوريا ويتوعد بهجمات متواصلة

قال رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت، وذلك بعد تخلي الجنود السوريون عن مواقعهم.

بينما أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، بأن اسرائيل تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية للمتمردين.

وبالعودة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فسبق وعلق على سقوط نظام الرئيس السور بشار الأسد.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا واسرائيل

تراعي إسرائيل وسورية مراعاة دقيقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وتمتنعان عن كل الأعمال العسكرية ضد بعضهما بعضًا منذ توقيع هذه الوثيقة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973.

ب – تفصل القوات العسكرية لإسرائيل وسورية وفقًا للمبادىء التالية:

1- تكون كل القوات العسكرية الإسرائيلية غربي الخط المسمى بخط/أ/ على الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية، باستثناء منطقة القنيطرة حيث تكون غربي الخط /أ-1/.

2- تكون كل الأرض شرقي الخط /أ/ تحت الإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأرض.

3- تكون المنطقة بين الخط /أ/ والخط المسمى بخط /ب] على الخارطة المرفقة منطقة فصل، وترابط في هذه المنطقة قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة المنشأة وفقًا للبروتوكول المرفق.

4- تكون كل القوات العسكرية السورية شرقي الخط المسمى بخط/ب/ على الخارطة المرفقة.

5- تكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات، واحدة غربي الخط /أ/ وواحدة شرقي الخط /ب/ حسبما اتفق عليها.

6- يسمح لسلاح جو الجانبين بالعمل حتى خط كل منهما، بدون تدخل من الجانب الآخر.

ج – لن تتواجد قوات عسكرية في المنطقة بين الخط /أ/ والخط /أ-1/ على الخارطة المرفقة.

د – توقع هذه الاتفاقية والخارطة المرفقة من قبل الممثلين العسكريين لإسرائيل وسورية في جنيف في موعد لا يتعدى 31 مايو 1974 تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن يكون قد انضم إلى هذه المجموعة ممثل عسكري سوري، وباشتراك ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي

. يتولى الرسم الدقيق للخطوط على خارطة مفصلة ووضع خطة لتنفيذ فصل القوات الممثلون العسكريون لإسرائيل وسورية في مجموعة العمل العسكرية المصرية – الإسرائيلية الذين سيتفقون على مراحل هذه العملية.

وتبدأ مجموعة العمل العسكرية الموصوفة أعلاه، عملها لهذه الغاية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 24 ساعة بعد إتمام مهمة مجموعة العمل العسكرية. وتكتمل عملية الفصل في مدى لا يتجاوز عشرين يومًا بعد بدئها.

هـ - سيجري تفتيش أحكام الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من قبل أشخاص الأمم المتحدة الذين سيشكلون قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة بموجب هذه الاتفاقية.

و- في غضون 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية في جنيف، يعاد جميع أسرى الحرب الجرحى الذين يحتفظ بهم كل من الجانب الآخر بشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وفي صباح اليوم الذي يلي إتمام مهمة مجموعة العمل العسكرية، يعاد جميع من تبقى من أسرى الحرب.

ز- تعاد جثث جميع الجنود الموتى المحتفظ بها من قبل أي من الجانبين، للدفن في البلد الذي تنتمي إليه هذه الجثث في غضون عشرة أيام بعد توقيع هذه الاتفاقية.

ح- هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سلام، بل هي خطوة نحو سلام عادل ودائم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن ذي الرقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973.

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