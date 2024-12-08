أعلن أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الصين، خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية

وجاءت قائمة فريق الزمالك كالتالي:-

“نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

نيرة الأحمر رئيس بعثة سيدات طائرة الزمالك في الصين

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

ومن المقرر، أن تغادر بعثة فريق الزمالك إلى الصين يوم 14 ديسمبر الجاري.

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